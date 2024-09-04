ВАЛЕРИЙ АВИДЗБА УТВЕРЖДЕН В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Сухум. 4 сентября 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Гудаутского районного собрания утвердили Валерия Авидзба в должности главы Администрации Гудаутского района. 27 из 28 депутатов районного собрания проголосовали за кандидатуру Авидзба, один – против.

Валерий Авидзба родился 3 ноября 1957 года в селе Ачандара. С 1978 по 2020 год работал в Ачандарской средней школе, с 1992 года был ее директором. Заслуженный учитель Абхазии.​

В ноябре 2020 года Авидзба был назначен первым заместителем главы районной администрации.

С 3 июня 2024 года Авидзба исполнял обязанности​ главы района.