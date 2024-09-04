СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН АЛЬБЕРТ ТОПОЛЯН
Сухум. 4 сентября 2024. Абхазия-Информ. В связи с кончиной видного общественно-политического деятеля, основателя и председателя Армянской культурно-благотворительного общества «Крунк», заместителя председателя Верховного Совета Республики Абхазия, ветерана национально-освободительного движения народа Абхазии, основателя двух армянских батальонов в составе Вооруженных сил Абхазии, вице-спикера Народного собрания – Парламента Республики Абхазия, вице-премьера Республики Абхазия, министра по делам молодежи, спорта и курортам Республики Абхазия, заместителя секретаря Общественной палаты, кавалера ордена «Ахьдз-апша» II степени, Героя Абхазии Тополян Альберта Гаспаровича создана государственная комиссия по организации похорон.
Комиссию возглавляет вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.