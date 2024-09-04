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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ТУРНИР ПО АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИГРЕ «АИМЦАКЬАЧАРА

Новости Среда, 04 сентября 2024 19:46
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В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ТУРНИР ПО АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИГРЕ «АИМЦАКЬАЧАРА

Сухум. 4 сентября 2024. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме стартовал республиканский международный турнир по абхазской национальной игре «Аимцакьачара». В турнире принимают участие девять команд из всех районов Абхазии, а также абхазская команда из Турецкой Республики.

Турнир проходит на стадионе «Динамо» и завершится 6 сентября. 

Соревнования организованы Всемирным абхазо-абазинским конгрессом,  Госкомитетом по репатриации,  Госкомитетом по делам молодежи и спорту и  Управлением по вопросам молодежи и спорта Администрации Сухума. 

 

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 04 сентября 2024 19:49

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