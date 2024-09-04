В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ТУРНИР ПО АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИГРЕ «АИМЦАКЬАЧАРА

Сухум. 4 сентября 2024. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме стартовал республиканский международный турнир по абхазской национальной игре «Аимцакьачара». В турнире принимают участие девять команд из всех районов Абхазии, а также абхазская команда из Турецкой Республики.