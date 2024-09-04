В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ТУРНИР ПО АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИГРЕ «АИМЦАКЬАЧАРА
Сухум. 4 сентября 2024. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме стартовал республиканский международный турнир по абхазской национальной игре «Аимцакьачара». В турнире принимают участие девять команд из всех районов Абхазии, а также абхазская команда из Турецкой Республики.
Турнир проходит на стадионе «Динамо» и завершится 6 сентября.
Соревнования организованы Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, Госкомитетом по репатриации, Госкомитетом по делам молодежи и спорту и Управлением по вопросам молодежи и спорта Администрации Сухума.