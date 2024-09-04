В ГОСДУМЕ ОБРАТИЛИСЬ К ВЛАСТЯМ АБХАЗИИ

Сухум. 4 сентября 2024. Абхазия-Информ. Парламент Абхазии проводит политику, которая ухудшает инвестиционный климат в республике, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, во многом из-за этого Россия приостановила финансирование социальной помощи бюджетникам республики. Как подчеркнул депутат, Москва предупреждала Сухум, что подобная политика будет влиять на социальную сферу региона.

«Во многом это (приостановка финансирования соцпомощи. – NEWS.ru) связано с тем, что парламент Абхазии проводит политику, которая ухудшает инвестиционный климат в стране. Об этом многократно и долго говорилось. Тем не менее затруднения есть. Мы предупреждали, что это в том числе будет влиять на социальную политику в Абхазии», – пояснил Чепа.

Парламентарий выразил уверенность, что происходящее подтолкнет власти Абхазии принять законы для улучшения инвестиционного климата. При этом, как отметил депутат, отношения между РФ и республикой остаются крепкими.

«Есть понимание, что делать и как исправлять ситуацию. Надо делать. При этом отношения остаются крепкими. Мы понимаем, что надо двигаться, смотреть в обе стороны. Надо меньше пиара и больше дела», – заключил Чепа.

Ранее глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что Россия с 1 сентября остановила социальные выплаты врачам, учителям и сотрудникам силовых структур региона. По его словам, «определенные санкции» имели место из-за невыполненных обязательств, которые взял на себя Сухум. Он подчеркнул, что у союзников «накопилось много недовольства», и призвал исправить ситуацию.

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