Сухум. 4 сентября 2024. Абхазия-Информ. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью порталу «Газета.Ru» прокомментировал решение России о прекращении социальных выплат некоторым категориям работников в Абхазии. По словам депутата, причиной стало невыполнение обязательств со стороны абхазского парламента.

Затулин отметил, что парламент Абхазии длительное время уклоняется от гармонизации законодательства, в частности, не признает юрисдикцию арбитражных судов. Он указал на наличие в парламенте республики лиц, стремящихся нанести ущерб российско-абхазским отношениям.

Также депутат подчеркнул, что «активное меньшинство» в абхазском парламенте проводит кампанию против соглашений с Россией, воспринимая их как угрозу суверенитету республики. Затулин выразил надежду, что население Абхазии осознает, кто действительно виновен в сложившейся ситуации.

По мнению Затулина, кампания против сотрудничества с Россией частично финансируется из-за рубежа.

Депутат добавил, что Россия и Абхазия являются союзными государствами согласно подписанным договорам. Он выразил мнение, что решение о приостановке выплат призвано обратить внимание абхазской стороны на необходимость соблюдения достигнутых договоренностей.

Ранее стало известно, что с 1 сентября Россия частично приостановила финансовую помощь Абхазии, затронув выплаты врачам, учителям и сотрудникам силовых структур.

https://karl-marks.ru/deputat-gd-zatulin-objasnil-pochemu-rossija-priostanovila-socvyplaty-v-abhazii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop