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Абхазия Информ

В ГОСДУМЕ НАЗВАЛИ ЕДИНСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ АБХАЗИИ К РОССИИ

Новости Среда, 04 сентября 2024 20:03
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В ГОСДУМЕ НАЗВАЛИ ЕДИНСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ АБХАЗИИ К РОССИИ

Сухум. 4 сентября 2024. Абхазия-Информ. Только народ Абхазии имеет право принимать решение о присоединении региона к России, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, то же самое касается Южной Осетии. Депутат подчеркнул, что вопросы суверенных государств, которые хотят войти в состав России, должны решаться на основании народных референдумов.

«Все вопросы Абхазии, Южной Осетии и всех других суверенных государств, которые хотят войти в состав Российской Федерации, решаются на основании народного референдума. Только народ данного государства имеет право принимать такое решение о присоединении, а не руководители. Поэтому если будет проведен общенародный референдум, если люди выскажут желание войти в состав России, то дальше уже начинается юридическая процедура оформления всех конституционных норм и прав», – сказал Водолацкий.

Ранее глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что Россия с 1 сентября остановила социальные выплаты врачам, учителям и сотрудникам силовых структур республики. По его словам, «определенные санкции» имели место из-за невыполненных обязательств, которые взял на себя Сухум. Министр добавил, что у союзников «накопилось много недовольства», и призвал исправить ситуацию.

https://news.ru/vlast/v-gosdume-nazvali-edinstvennoe-uslovie-prisoedineniya-abhazii-k-rossii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 04 сентября 2024 20:06

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