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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ ШАМБА ВСТРЕТИЛСЯ С АЛХАСОМ КВИЦИНИА

Новости Среда, 04 сентября 2024 20:07
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СЕРГЕЙ ШАМБА ВСТРЕТИЛСЯ С АЛХАСОМ КВИЦИНИА

Сухум. 4 сентября 2024. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии прошла встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Сергея Шамба с чрезвычайным и полномочным послом Республики Абхазия в Российской Федерации Алхасом Квициниа.

В рамках встречи основное внимание было уделено обсуждению ряда актуальных вопросов двусторонних абхазо-российских отношений, в частности, речь шла об обнародованных неподтвержденных материалах с совещания Заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака и президента Республики Абхазия Аслана Бжания, опубликованных в социальных сетях.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по сложившейся ситуации за последнее время в абхазо-российских отношениях и наметили дальнейшие шаги для возможного решения этих вопросов.

Алхас Квициниа также доложил министру о текущей работе посольства Республики Абхазия в Российской Федерации.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 04 сентября 2024 20:10

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