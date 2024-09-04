СЕРГЕЙ ШАМБА ВСТРЕТИЛСЯ С АЛХАСОМ КВИЦИНИА

Сухум. 4 сентября 2024. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии прошла встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Сергея Шамба с чрезвычайным и полномочным послом Республики Абхазия в Российской Федерации Алхасом Квициниа.

В рамках встречи основное внимание было уделено обсуждению ряда актуальных вопросов двусторонних абхазо-российских отношений, в частности, речь шла об обнародованных неподтвержденных материалах с совещания Заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака и президента Республики Абхазия Аслана Бжания, опубликованных в социальных сетях.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по сложившейся ситуации за последнее время в абхазо-российских отношениях и наметили дальнейшие шаги для возможного решения этих вопросов.

Алхас Квициниа также доложил министру о текущей работе посольства Республики Абхазия в Российской Федерации.