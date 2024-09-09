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Абхазия Информ

В СТАМБУЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Новости Понедельник, 09 сентября 2024 19:43
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В СТАМБУЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Сухум. 9 сентября 2024. Абхазия-Информ. Выставка абхазских художников открылась в Стамбуле. В галерее Barin Han представлены работы Асиды Ахуба, Адамура Аршба, Апщи Хагба, Астанды Чамагуа, Батала Джапуа, Сабины Кварчелия, Дианы Хинтба, Олега Чедия, Саиды Квициния и Архипа Лабахуа.

«Концепт и содержание выставки посвящены пожару в хранилище Национальной картинной галереи Абхазии», – рассказала Апща Хагба.

По ее словам, экспозиция вызвала большой интерес, открытие посетили более 200 человек.

Выставка будет открыта до 19 сентября.

Организаторы-кураторы – Денеф Хуваж и Сине Эргюн при содействии галереи AUADA и поддержке Министерства культуры Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 09 сентября 2024 19:51

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