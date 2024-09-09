ЭЛЬВИРА ТОДУА В СОСТАВЕ ЖФК ЦСКА ВЫШЛА В ФИНАЛ WINLINE КУБКА РОССИИ
Новости Понедельник, 09 сентября 2024 19:51
Сухум. 9 сентября 2024. Абхазия-Информ. Наша соотечественница Эльвира Тодуа в составе женской футбольной команды ЦСКА вышла в финал Winline Кубка России. Сегодня футболистки московского ЦСКА одержали победу над «Краснодаром» в ответном матче Кубка. Встреча завершилась со счетом 1:0, в первом матче «красно‑синие» дома разгромили «Краснодар» со счетом 3:0.
В финале турнира ЦСКА сыграет с «Локомотивом», игра состоится 5 октября.