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Абхазия Информ

ЭЛЬВИРА ТОДУА В СОСТАВЕ ЖФК ЦСКА ВЫШЛА В ФИНАЛ WINLINE КУБКА РОССИИ

Новости Понедельник, 09 сентября 2024 19:51
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ЭЛЬВИРА ТОДУА В СОСТАВЕ ЖФК ЦСКА ВЫШЛА В ФИНАЛ WINLINE КУБКА РОССИИ

Сухум. 9 сентября 2024. Абхазия-Информ. Наша соотечественница Эльвира Тодуа в составе женской футбольной команды ЦСКА вышла в финал Winline Кубка России. Сегодня футболистки московского ЦСКА одержали победу над «Краснодаром» в ответном матче Кубка. Встреча завершилась со счетом 1:0, в первом матче «красносиние» дома разгромили «Краснодар» со счетом 3:0.

В финале турнира ЦСКА сыграет с «Локомотивом», игра состоится 5 октября.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 09 сентября 2024 19:52

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