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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛАННИКОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА КРАСНОГО КРЕСТА

Новости Среда, 11 сентября 2024 19:23
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛАННИКОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА КРАСНОГО КРЕСТА

Сухум. 11 сентября 2024. Абхазия-Информ. Состоялась встреча премьер-министра Александра Анкваба с посланником Международного комитета Красного креста по пропавшим без вести на Кавказе Аньес Коту, в ходе которой обсуждалась деятельность миссии МККК в Абхазии по обнаружению захоронений погибших в результате грузино-абхазской войны и идентификации обнаруженных останков.

Аньес Коту проинформировала Александра Анкваба о планах миссии в этом вопросе. Посланник МККК подчеркнула особую значимость, которую придают в Международном комитете проводимой работе, и выразила надежду на успешное ее продолжение.

Было подчеркнуто, что основной целью является не только установление судьбы пропавших, но и исключение ошибок в процессе идентификации.

Премьер-министр вновь подтвердил готовность к оказанию миссии необходимого содействия.

Во встрече приняли участие глава миссии МККК в Абхазии Чынгыз Райымбеков и его заместитель Борис Казанба.

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 11 сентября 2024 19:25

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