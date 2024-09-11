В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ ОБНАРУЖЕНЫ НАСАЖДЕНИЯ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Сухум. 11 сентября 2024. Абхазия-Информ. Житель села Галхуч Джеджея Деви Заупович 1981 г.р. задержан в ходе оперативных мероприятий по выявлению фактов выращивания наркосодержащих растений сотрудниками уголовного розыска и руководителем пункта милиции с. Уакум отдела внутренних дел по Ткуарчалскому району.

В ходе обследования землевладения, принадлежащего вышеназванному гражданину, на разных участках местности сотрудники милиции обнаружили насаждения растений конопли вида «Южно-Краснодарская». Как установлено в экспертно-криминалистическом центе МВД, все изъятые корни содержат наркотически активный компонент и могут служить сырьем для изготовления наркотического средства «марихуана».

На момент задержания и сам подозреваемый пребывал в состоянии одурманивания аналогичным веществом.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела в отношении гражданина Джеджея по факту незаконного возделывания наркосодержащих растений в крупном размере проводит СГ Ткуарчалского РОВД. Решением районного суда подозреваемый на время предварительного расследования заключен под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.