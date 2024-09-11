ВСТРЕЧА С СОЮЗОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сухум. 11 сентября 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с Союзом политических партий и общественных организаций. На повестке дня были вопросы внутренней и внешней политики, социально-экономического развития государства.
Состоялся обмен мнениями. В своих выступлениях руководители организаций, входящих в Союз, высказали поддержку президенту Аслану Бжания.
По их словам, политика главы государства направлена на укрепление безопасности страны, улучшение благосостояния граждан.
Об этом сообщает пресс-служба президента.