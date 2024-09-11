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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С СОЮЗОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Новости Среда, 11 сентября 2024 19:29
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ВСТРЕЧА С СОЮЗОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сухум. 11 сентября 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с Союзом политических партий и общественных организаций. На повестке дня были вопросы внутренней и внешней политики, социально-экономического развития государства.

Состоялся обмен мнениями. В своих выступлениях руководители организаций, входящих в Союз, высказали поддержку президенту Аслану Бжания.

По их словам, политика главы государства направлена на укрепление безопасности страны, улучшение благосостояния граждан.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 18 раз Последнее изменение Среда, 11 сентября 2024 19:30

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