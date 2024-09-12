ПЕРВОМУ В АБХАЗИИ АРМЯНСКОМУ СЕЛУ МЦАРА – 145 ЛЕТ

Сухум. 12 сентября 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял участие в праздничном мероприятии по случаю 145-летия со дня основания первого в Абхазии армянского села Мцара. Глава государства возложил цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии воинам, и посетил отреставрированную после капитального ремонта сельскую Мцарскую школу.

В своем выступлении на торжественном митинге Аслан Бжания сказал:

«Уважаемые жители села Мцара, дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 145-летием со дня основания первого в Абхазии армянского села.

Новейшая история села Мцара – это история проявления наилучших человеческих качеств, присущих нашим народам. Много лет назад село Мцара стало местом спасения для амшенских армян. Абхазия стала их новым домом, где можно созидать, растить детей без опасения за свое происхождение, язык и вероисповедание. Благодаря трудолюбию новых поселенцев и их мирному соседству с абхазами, Мцара активно развивалась.

Армянская община Абхазии вносит свой существенный вклад в развитие нашей общей Родины. Мужество и героизм бойцов армянского батальона имени маршала Баграмяна, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии, служат ярким примером служения Абхазии.

Сегодня мы вместе строим независимую, свободную Республику Абхазия, и наша государственность стоит на надежномфундаменте взаимного уважения и взаимопомощи. Именно в этом заключен смысл сегодняшнего торжества. Пусть живет и развивается Мцара, счастья, благополучия и долгих лет жизни всем ее жителям, всем достойным сынам и дочерям Апсны!»

Об этом сообщает пресс-служба президента.