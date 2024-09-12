ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ С ЧЕМОДАНОМ СИГАРЕТ

Сухум. 12 сентября 2024. Абхазия-Информ. На автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни при проведении таможенного контроля физических лиц, следующих из Республики Абхазия в Российскую Федерацию, внимание таможенников привлек гражданин, проходивший по «зеленому коридору» с чемоданом и большой дорожной сумкой.

При проведении контроля с помощью рентгенустановки в его багаже было обнаружено 760 пачек сигарет марки «CHAPMAN». В ходе опроса 24-летний мужчина пояснил, что доехал до границы на попутном автомобиле, а сигареты его «попросили передать знакомым». Товар был изъят и направлен на экспертизу, рыночная стоимость всей партии составила более 140 тысяч рублей.

Спустя несколько недель этот же мужчина совершил аналогичное правонарушение повторно. В его чемодане и дорожной сумке таможенники обнаружили еще 760 пачек дорогостоящих сигарет.

В соответствии с законодательством, для личного пользования разрешен ввоз табачных изделий в количестве 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

Вся табачная продукция изъята, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Справка:

С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность.