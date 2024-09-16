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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПОДГОТОВИЛА ПРОЕКТ О СОВМЕСТНОЙ С РОССИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Новости Понедельник, 16 сентября 2024 19:01
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АБХАЗИЯ ПОДГОТОВИЛА ПРОЕКТ О СОВМЕСТНОЙ С РОССИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 16 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Республике Абхазия разработан проект межправительственного соглашения, регулирующего инвестиционную деятельность с Российской Федерацией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия Кристину Озган.

По её словам, хотя законодательство Абхазии предоставляет российским юридическим лицам возможность осуществлять инвестиционные проекты на территории республики, конкретные условия и порядок их реализации будут определены в рамках данного соглашения.

В документе также определены приоритетные направления инвестиций: сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, инженерная инфраструктура, транспорт и энергетика.

Разработка соглашения заняла два года. К концу 2023 года обе стороны завершили все необходимые внутригосударственные процедуры.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Понедельник, 16 сентября 2024 19:03

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