АБХАЗИЯ ПОДГОТОВИЛА ПРОЕКТ О СОВМЕСТНОЙ С РОССИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 16 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Республике Абхазия разработан проект межправительственного соглашения, регулирующего инвестиционную деятельность с Российской Федерацией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия Кристину Озган.

По её словам, хотя законодательство Абхазии предоставляет российским юридическим лицам возможность осуществлять инвестиционные проекты на территории республики, конкретные условия и порядок их реализации будут определены в рамках данного соглашения.

В документе также определены приоритетные направления инвестиций: сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, инженерная инфраструктура, транспорт и энергетика.

Разработка соглашения заняла два года. К концу 2023 года обе стороны завершили все необходимые внутригосударственные процедуры.