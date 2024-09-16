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Абхазия Информ

РОССИЙСКО-АБХАЗСКАЯ ГРАНИЦА: РОСТ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

Новости Понедельник, 16 сентября 2024 19:04
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РОССИЙСКО-АБХАЗСКАЯ ГРАНИЦА: РОСТ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

Сухум. 16 сентября 2024. Абхазия-Информ. Республика Абхазия по-прежнему является одним самых популярных туристических направлений в курортный сезон. Для сочинских таможенников – это самое горячее время работы. В летний период нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска Адлер Краснодарской таможни превышает пропускную способность почти в 7 раз.

Автомобильный и пассажирский трафик ежегодно растут. В пиковые моменты нагрузок (выходные дни) в сутки границу пересекают уже почти 13 тысяч транспортных средств и 71 тысяча человек в обоих направлениях (в 2023 году – до 12 тысяч транспортных средств и 68 тысяч физлиц в сутки). С 1 мая через границу проследовали уже более 6 млн физлиц и 1 млн транспортных средств, в том числе более 30 тыс. экскурсионных автобусов. Всего с начала 2024 года – порядка 2 млн транспортных средств и более 9 млн человек.

Комплекс мер по снижению нагрузки на пункт пропуска позволяет обеспечить оперативный и эффективный контроль. Принимаются меры по перераспределению потоков транспорта, использованию реверсивного движения, увеличению штатной численности поста, оперативному взаимодействию с другими государственными контрольными органами. Таможенные операции и таможенный контроль осуществляются круглосуточно, в усиленном режиме. В обе стороны функционируют 27 полос движения, в том числе дополнительная полоса движения для экскурсионных автобусов.

Пресечение нарушений таможенного законодательства – одно из приоритетных направлений деятельности. Большая часть нарушений связана с несоблюдением запретов и ограничений, недекларированием либо недостоверным декларированием товаров, нарушением срока временного ввоза транспортных средств. С начала текущего года возбуждено более 1200 дел об административных правонарушениях. Основная часть товаров, являющихся предметами по делам об АП, – табачная и алкогольная продукция, транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу с нарушением срока временного ввоза. Возбуждено 8 уголовных дел по фактам контрабанды табачной продукции, валюты, оружия и боеприпасов, по нескольким фактам наличия признаков уголовного преступления проводятся проверочные мероприятия.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Понедельник, 16 сентября 2024 19:05

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