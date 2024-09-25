ЗАКОНОПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Сухум. 25 сентября 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «0 выборах президента Республики Абхазия». Инициатором внесения изменений выступила Центральная избирательная комиссия, обобщившая и проанализировавшая опыт своей работы в рамках избирательных кампаний предыдущих лет.

«Актуальность предлагаемых поправок очевидна исходя из политико-правовых конфликтов, связанных в прошлом с выборными процессами, повлекшими судебные разбирательства. Избирательная система должна определять порядок проведения выборов в государстве, а также включать в себя все общественные отношения, связанные с ними. Поэтому вполне закономерно, что одним из важнейших направлений политической реформы в стране должно стать преобразование избирательной системы, постепенное приведение ее в логичный и последовательный правовой комплекс», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В действующем законодательстве пассивное избирательное право устанавливает лишь два прямых ограничения, согласно которым не имеют права быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

В целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства законопроектом устанавливается сужение круга субъектов избирательных прав граждан, т.е. лишение пассивного избирательного права граждан, имеющих на день голосования неснятую и непогашенную судимость, а также граждан, больных алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами.

Также дополняется перечень необходимых документов для регистрации кандидата в президенты и предложенного им кандидата в Вице-президенты, а именно наличие документов, подтверждающих отсутствие неснятой и непогашенной судимости, заболевания алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хронических и затяжных психических заболеваний.

Предлагается изменение, касающееся избирательного бюллетеня. Форму и текст избирательного бюллетеня утверждает Центральная избирательная комиссия.

Суть данного изменения заключается в том, что если голосование проводится по одному кандидату как на общих выборах, так и на повторном голосовании, то в поле для голосования ставятся отметки «за» или «против», а при повторном голосовании по двум кандидатам в избирательный бюллетень не вносится строка «против всех кандидатов».

Строка «против всех кандидатов» вносится в бюллетень на общих выборах (первый тур) при наличии более одного кандидата.

«Статья 17 действующего Конституционного закона, определяющая порядок подведения итогов голосования по выборам Президента, также подверглась значительным изменениям. В отличие от действующего законодательства, в котором отсутствует понятие «действительного бюллетеня», в предлагаемых изменениях такой пробел устранен, и впредь участковая избирательная комиссия при подведении итогов голосования определяет и число бюллетеней, признанных действительными.

Необходимость такого изменения обусловлена тем, что избранным будет считаться кандидат в президенты Республики Абхазия, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании из числа действительных бюллетеней. Также законопроектом расширяется понятие «недействительный бюллетень» и упорядочиваются данные протоколов избирательных комиссий, в том числе и в случае проведения голосования по одному кандидату», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проектом закона дополняются случаи, при которых ЦИК признает выборы президента Республики Абхазия несостоявшимися. К ним относятся случаи, когда число голосов, поданных против всех кандидатов, превышает число голосов, поданных за кандидата, набравшего наибольшее число голосов избирателей, а также если количество недействительных бюллетеней превышает количество действительных.

Предлагается также вернуться к предыдущей редакции Конституционного закона «О выборах президента Республики Абхазия» в части обжалования решений Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидата в президенты Республики Абхазия и об итогах выборов в Верховном суде путем отмены Конституционного закона от 15 июня 2015 года № 3798-с-V, суть которого заключалась в возможности обжалования решений ЦИК в кассационном и надзорном порядке.

В соответствии с Конституцией и Конституционным законом «О выборах президента Республики Абхазия» президент приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги. Так как сроки обжалования в кассационном и надзорном порядке занимают длительное время, то возникает целесообразный вопрос о легитимности полномочий и принимаемых нормативных и правовых актов вступившего в должность президента. По этой же причине решения Верховного суда по жалобам на решения ЦИК о регистрации кандидатов в кассационном и надзорном порядке могут вступить в силу уже после завершения выборов.

Назначение повторного голосования регулируется статьей 19 действующего Конституционного закона. Однако в ней оставались не урегулированными случаи, когда по итогам голосования на общих выборах голоса, поданные против всех кандидатов, уступают только одному кандидату, набравшему наибольшее число голосов избирателей.

Представленным проектом предлагается допустить к повторному голосованию (ко второму туру) только одного кандидата, набравшего наибольшее число голосов на общих выборах (в первом туре).

Также не был урегулирован случай, если один из двух кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень для повторного голосования, снял свою кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам за пять или менее дней. При таких обстоятельствах Центральной избирательной комиссии необходимо перенести день проведения повторного голосования на семь дней позже от ранее установленной даты по одному кандидату для изготовления новых избирательных бюллетеней.

Законопроектом предлагается увеличить порог явки избирателей при повторном голосовании по выборам президента Республики Абхазия до 35 процентов. Такое увеличение придаст большую легитимность избранному президенту.

Избранным будет считаться кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, если в выборах приняли участие не менее 35 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. А в случае, если повторное голосование проводилось по одному кандидату, то кандидат в президенты Республики Абхазия считается избранным, если голоса, поданные за него, больше числа голосов, поданных против него.

Об этом сообщает Апсныпресс.