ПАРЛАМЕНТ РАТИФИЦИРОВАЛ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Сухум. 25 сентября 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента ратифицировали Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией «О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам». За ратификацию проголосовали 27 депутатов, два депутата воздержались.

Законопроект о ратификации соглашения представил представитель президента в Парламенте Батал Айба.

Соглашение направлено на взаимное признание и приведение в исполнение вступивших в законную силу решений судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. Положения Соглашения также применяются к судебным и арбитражным решениям, утвердившим мировые соглашения.

Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Соглашение вытекает из положений кодифицированных актов Республики Абхазия.

Глава 44 «Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей)» Гражданского процессуального кодекса Республики Абхазия в части первой статьи 392 предусматривает признание и исполнение в Абхазии решений иностранных судов, в том числе и решений об утверждении мировых соглашений, если это предусмотрено международным договором республики.

Арбитражный процессуальный кодекс РА также содержит отдельную главу 28 «Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений». Согласно части первой статьи 262, решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, решения международных коммерческих арбитражей, принятые ими на территориях иностранных государств по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, признаются и приводятся в исполнение в Абхазии Арбитражным судом, если признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено международным договором республики и законом.

Соглашение не закрепляет императивных положений о международной подсудности рассматриваемых дел для участников предпринимательской и иной экономической деятельности в судах по возникающим экономическим спорам. В соответствии с международным частным правом они (участники) самостоятельно могут определить договорную подсудность на основе соглашения сторон в пользу суда любого государства.

«Ратификация будет способствовать развитию межгосударственных связей, обеспечению прав и законных интересов участников предпринимательской и иной экономической деятельности», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту о ратификации соглашения.

Соглашение содержит семь оснований для отказа в принудительном исполнении судебных решений, одним из которых является отказ суда в таком исполнении в случае, если судебное решение может нанести ущерб суверенитету, угрожает безопасности, либо противоречит публичному порядку одной из Сторон.

Соглашение прекращает свое действие по истечении 180 дней с даты получения по дипломатическим каналам одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить его действие.

Ратификация «Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам» откроет новые возможности для наших национальных предпринимателей, позволит поддержать их, считает министр юстиции Анри Барциц.

По словам министра, документ предусматривает реализацию международных принципов признания судебных решений, зафиксированных в Нью-Йоркской конвенции и применяемых более, чем в 160 странах.

«Эта практика распространена по всему миру, в том числе в связи с тем, что происходят процессы международной торговли. Мировая экономика развивается, появляется потребность в защите, в первую очередь, интересов национального предпринимателя», – сказал Барциц.

Генеральный прокурор Адгур Агрба отметил, что нормы, содержащиеся в Соглашении, – это не новшество в мировой практике.

«Мы знаем, что и Российская Федерация, и многие страны присоединились к Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, принятой Нью-Йорке 10 июня 1958 года, Хотя, мы напрямую не являемся участниками этого процесса, у нас есть законодательство .Арбитражный процессуальный кодекс, гражданское законодательство, которые будут регулировать все эти вопросы. Мы также считаем, что это соглашение будет своего рода механизмом защиты прав и законных интересов как граждан Республики Абхазия, так и граждан России, которые будут вступать в гражданские правоотношения. Мы поддерживаем этот проект соглашения», – сказал Агрба.

Председатель комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба отметил, что в настоящее время невозможно вести бизнес, как в прошлом. Он напомнил, что дискуссий вокруг Соглашения было много и на разных площадках.

«Мнение стороны, которая говорила, что ратификация данного Соглашения необходима, мне представлялось более аргументированным. Но мне хотелось услышать еще и о том, что нужно делать нашим гражданам, чтобы не попасть в сложную ситуацию. Я не слышал, чтобы у нас за эти два года начали готовить корпоративных юристов, которые могли бы помогать нашим гражданам защищать свои интересы в Российской Федерации. Я не увидел того, чтобы людям рассказывали, какие именно могут быть тяжёлые ситуации, во что они могут попасть, и как из этих ситуаций выходить». – сказал Хутаба.

Он полагает, что Торгово-промышленной палате Абхазии имеет смысл провести работу, по информированию предпринимателей о том, как надо защищать свои интересы на территории другого государства.

Об этом сообщает Апсныпресс.