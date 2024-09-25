ЗАКОНОПРОЕКТ «ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» ПРИНЯТ В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ

Сухум. 25 сентября 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли во втором чтении законопроект «Об упрощенной системе налогообложения». Документ представил председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.

Проект направлен на снижение налогового бремени на субъекты малого и среднего предпринимательства, упрощение процедуры налогообложения.

«Кроме того, необходимость принятия проекта закона обусловлена потребностью повышения эффективности налогового администрирования для более прозрачного и четкого механизма контроля за формированием налоговой базы», – сказал Халваш.

Основной целью проекта закона является установление одного налога по упрощенной системе налогообложения взамен четырех налогов:

налога на прибыль организаций;

налога на добавленную стоимость;

налога на имущество организаций;

подоходного налога с доходов индивидуальных предпринимателей.

Ставка налога при упрощенной системе устанавливается в размере 6 процентов. При этом, при превышении установленного предела доходов на сумму до 5 млн руб., на величину превышения лимита применяется ставка в размере 8 процентов.

«Суть поправок, внесенных в законопроект после принятия в первом чтении, заключается в том, что при налогооблагаемой базе до 40 млн рублей налог будет составлять 6%. Ранее предлагалось с 20 млн рублей платить 6%, а с 25 млн – 8%.

«Система налогообложения действительно упрощается. Во многих сферах бизнеса необходимость ведения бухгалтерского учета отдельными профессиональными бухгалтерами может отпасть, если нет очень сложного технологического цикла. Это упрощает жизнь нашим предпринимателям, увеличивает эффективность налогового администрирования уполномоченными органами. Наше бизнес-сообщество давно ждет принятия данного законопроекта», – сказал Беслан Халваш.

Об этом сообщает Апсныпресс.