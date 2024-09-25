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Абхазия Информ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Новости Среда, 25 сентября 2024 17:41
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 25 сентября 2024. Абхазия-Информ. Состоялось первое заседание осенней сессии Парламента Республики Абхазия. Заседание прошло под председательством Спикера Лаши Ашуба.

Рассмотрены и приняты в окончательном чтении законы Республики Абхазия:

«Об упрощенной системе налогообложения»;

«О ратификации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в использование судебных и арбитражных решений по экономическим делам».

Рассмотрены и приняты в первом чтении проекты законов Республики Абхазия:

«О кадастре недвижимости»;

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в связи с принятием Закона Республики Абхазия «О кадастре недвижимости»;

«О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия»;

Рассмотрены и в результате голосования приняты постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия:

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 0,06 га в п. Гулрыпш ул. Солнечная из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»;

«О даче согласия Администрации Очамчырского района на предоставление ООО «Тур-море» земельного участка в с. Кындыг площадью 0,98 га для строительства санаторно-курортного комплекса»;

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 1,0 га в с. Бабышира из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли рекреационного назначения»;

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 5,0 га в с. Бабышира из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли рекреационного назначения»;

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 4,0 га в с. Алахадзы Гагрского района из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»;

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на предоставление в постоянное пользование индивидуальному предпринимателю Джинджолия С. В. земельного участка площадью 6 га в с. Гагида Галского района для строительства средства размещения санаторно-курортного типа»;

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 2,92 га из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли рекреационного назначения» и о даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на предоставление в постоянное пользование земельного участка площадью 2,08 га из категории «прибрежные земли» в с. Бабышира, ул. 1-я Уарчинская, обществу с ограниченной ответственностью «Водстоун С. А»;

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 0,75 га в с. Приморское Гудаутского района из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли рекреационного назначения»;

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 1,17 га в с. Бабышира Гулрыпшского района из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, обороны, иного специального назначения» для последующего предоставления Государственному комитету Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации с целью размещения аэродромного обзорного радиолокатора (ОРЛ-А)»;

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 0,36 га в с. Бабышира Гулрыпшского района из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, обороны, иного специального назначения» для последующего предоставления Государственному комитету Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации с целью приобщения к аэродрому»;

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 25,9 га из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли курортно-оздоровительного назначения» и предоставление в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Марс Отель Групп» земельного участка площадью 29,65га в с. Псахара Гагрского района для строительства средства размещения санаторно-курортного типа».

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 25 сентября 2024 17:45

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