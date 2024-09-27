ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ГРАЖДАН АБХАЗИИ С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА
Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ. Глава государства Абслан бжания поздравил народ Абхазии и жителей столицы с днем освобождения Сухума от грузинских захватчиков.
«Уважаемые соотечественники!
Дорогие жители и гости столицы!
27 сентября 1993 года навсегда вошло в историю Абхазии как день освобождения нашей столицы от грузинских захватчиков. Это событие стало одним из значимых моментов в Отечественной войне народа Абхазии на пути к полному освобождению нашей Родины от агрессоров. Сухум был освобожден, и эта победа ознаменовала начало долгожданного пути к независимости.
Освобождение столицы стало результатом воли и самоотверженности наших бойцов, которые отвоевывали каждый метр родной земли. Бок о бок с абхазскими защитниками сражались наши братья из республик Северного Кавказа, Юга России и других стран, чья помощь стала решающей в достижении победы. Их подвиг останется в памяти нашего народа навсегда.
27 сентября – это день, который заставляет задуматься о цене нашей свободы и независимости. Многие отдали свои жизни, освобождая Сухум, и мы всегда будем помнить и чтить сражавшихся за свободу и будущее Апсны. Вечная память героям. Освобождение Сухума - символ не только победы над врагом, но и пример того, как наш народ, объединенный одной целью, способен преодолеть любые испытания.
Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с этой памятной датой! Желаю мира, процветания и благополучия каждой семье, всем жителям Абхазии.
Пусть живет и процветает родная столица!
Шьардаамҭа Апсынра!»
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