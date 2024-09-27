Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ Президент Аслан Бжания принял мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева. Во встрече приняли участие глава администрации Сухума Беслан Эшба и заместитель мэра Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов. Делегация Нижнего Новгорода прибыла на празднование Дня освобождения Сухума.

Приветствуя гостей, глава государства отметил, что в Абхазии всегда рады гостям и заинтересованы в налаживании и развитии контактов с Нижним Новгородом.

Аслан Бжания подчеркнул, что у Абхазии с Россией особые союзнические взаимоотношения: развивается сотрудничество с регионами по разным направлениям.

Юрий Шалабаев поблагодарил президента за теплый прием и выразил заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Абхазией.

По итогам встречи состоялся обмен памятными подарками.

Затем состоялась церемонии подписания Соглашения о побратимстве между Сухумом и Нижним Новгородом.