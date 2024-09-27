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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН МЕРСЕДЕС С «СИГАРЕТНОЙ» КРЫШЕЙ

Новости Пятница, 27 сентября 2024 13:45
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ЗАДЕРЖАН МЕРСЕДЕС С «СИГАРЕТНОЙ» КРЫШЕЙ

Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни пресечена очередная попытка ввоза табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля. В ходе проверки автотранспорта сотрудники таможни совместно с пограничниками остановили автомобиль марки MERCEDES BENZ SPRINTER, прибывший из Республики Абхазия. По результатам осмотра машины с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса была выявлена темная зона, свидетельствующая о возможной незаконной перевозке товара.

«В ходе таможенного досмотра в полости между крышей и обшивкой микроавтобуса была обнаружена табачная продукция, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – После демонтажа части обшивки крыши фургона из тайника было извлечено 2420 пачек (48400 штук) сигарет марки «APSNY Mentol» с абхазскими акцизными марками».

Изобретательный перевозчик предусмотрел даже механизм для выемки сигарет – тканевые ремни, с помощью которых таможенники и достали табачный груз.

Сигареты и автомобиль, использованный для их незаконной перевозки, изъяты, образцы табачной продукции направлены на экспертизу. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет решаться вопрос о привлечении к ответственности.  

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 27 сентября 2024 13:47

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