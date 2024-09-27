УЧАСТНИКИ ЛАГЕРЯ «ПОТОМКИ ГЕРОЕВ» ПОСЕТИЛИ ЭТНОПАРК «АПСНЫ» И ОЗЕРО РИЦА

Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ . Сегодня участники международного молодежного патриотического лагеря «Потомки героев» посетили этнопарк «Апсны», расположенный в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. Этнопарк «Апсны» был открыт в 2021 году и представляет собой масштабный комплекс, на территории которого находятся этнографический музей и национальные абхазские постройки – акуаскьа, апацха и амхара.

Потом ребята ознакомились с традиционным укладом жизни абхазов и увидели десятки экспонатов, которые были собраны со всей страны.

Они побывали не только в музеях парка, но и посмотрели, как изготавливают холодное оружие в кузне и разную утварь из глины в гончарной мастерской, постреляли из лука и покатались на лошадях.

Участники экскурсии выразили благодарность всему коллективу этнопарка в лице руководителя Мзауча Пилия за уникальную возможность окунуться в увлекательный мир традиций и культуры абхазов.

Далее ребята отправились на озеро Рица.