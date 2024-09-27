 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УЧАСТНИКИ ЛАГЕРЯ «ПОТОМКИ ГЕРОЕВ» ПОСЕТИЛИ ЭТНОПАРК «АПСНЫ» И ОЗЕРО РИЦА

Новости Пятница, 27 сентября 2024 13:53
Оцените материал
(0 голосов)
УЧАСТНИКИ ЛАГЕРЯ «ПОТОМКИ ГЕРОЕВ» ПОСЕТИЛИ ЭТНОПАРК «АПСНЫ» И ОЗЕРО РИЦА

Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ. Сегодня участники международного молодежного патриотического лагеря «Потомки героев» посетили этнопарк «Апсны», расположенный в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. Этнопарк «Апсны» был открыт в 2021 году и представляет собой масштабный комплекс, на территории которого находятся этнографический музей и национальные абхазские постройки – акуаскьа, апацха и амхара.

Потом ребята ознакомились с традиционным укладом жизни абхазов и увидели десятки экспонатов, которые были собраны со всей страны.

Они побывали не только в музеях парка, но и посмотрели, как изготавливают холодное оружие в кузне и разную утварь из глины в гончарной мастерской, постреляли из лука и покатались на лошадях.

Участники экскурсии выразили благодарность всему коллективу этнопарка в лице руководителя Мзауча Пилия за уникальную возможность окунуться в увлекательный мир традиций и культуры абхазов.

Далее ребята отправились на озеро Рица.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 27 сентября 2024 13:57

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАДЕРЖАН МЕРСЕДЕС С «СИГАРЕТНОЙ» КРЫШЕЙ В СУХУМЕ СТАРТУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.