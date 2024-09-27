В СУХУМЕ СТАРТУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ
Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ. 28 сентября в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр города Сухум стартует Международный турнир по баскетболу среди мужских команд, приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В турнире примут участие девять команд из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Черкесска, Славянска-на-Кубани, Южной Осетии, Таганрога, сборная Абхазии, команды РДЮСШ игр и города Сухум.
Открытие турнира состоится в 11:00.
Турнир организован Государственным комитетом по делам молодежи и спорта и Федерацией баскетбола Абхазии.