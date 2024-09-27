УВКБ ООН СОБИРАЕТСЯ СНЯТЬ ФИЛЬМ О РАБОТЕ ПОЛЕВОГО ОФИСА В ТРЕХ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ АБХАЗИИ

Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ . Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) осуществляет гуманитарную деятельность, предоставляя социальную помощь уязвимым семьям, создавая возможности для устойчивого существование, повышая жизнестойкость сообщества с помощью проектов поддержки сообщества и предоставляя юридические консультации. Организация предлагает претендентам представить предложения на производство документального фильма демонстрирующего деятельность полевого офиса УВКБ ООН в трех восточных районах Абхазии и результаты его работы.

От подрядчика ожидается выполнение следующих задач:

1. Написание сценария в тесной координации и согласовании с УВКБ ООН;

2. Съемка и монтаж 1 (одного) документального фильма на русском языке с субтитрами на английском, продолжительностью в 15–20 минут, рассказывающего деятельность УВКБ ООН. При этом фильм должен охватит все аспекты деятельности полевого офиса УВКБ ООН, включая те, что реализуются через партнеров;

3. Создание текстового сопровождения на основе информации, предоставленного УВКБ ООН;

В связи с этим, УВКБ ООН ищет местных продюсеров или создателей контента с соответствующим опытом и квалификацией в производстве короткометражных и/или документальных фильмов, особенно в контексте гуманитарной работы, социальных услуг или общинных проектов. Кандидаты должны иметь опыт в съемке, монтаже, повествовании и визуальном представлении.

Необходимые документы:

– Портфолио предыдущих работ, демонстрирующее способность создавать высококачественный видеоконтент (предыдущий опыт работы с международными организациями или гуманитарными проектами является преимуществом);

– Письмо о заинтересованности и ваше предложение с указанием соответствующего опыта, квалификации и любых дополнительных творческих идей или концепций, которые могут улучшить конечный продукт;

– Бюджет.

Срок выполнения проекта: ожидается, что работа будет завершена до 25 ноября 2024 года.

Срок подачи предложений: просьба предоставить предложения в закрытом конверте в УВКБ ООН по адресу: г. Сухум, Проспект Аиааира, 21, 3-й этаж, не позднее 11 октября 2024 года.

Весь процесс производства фильма будет проходит в тесной координации с УВКБ ООН.