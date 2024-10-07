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Абхазия Информ

РОСПИСЬ НА ФАСАДЕ СГОРЕВШЕГО ЗДАНИЯ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА В СУХУМЕ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНА

Новости Понедельник, 07 октября 2024 17:36
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РОСПИСЬ НА ФАСАДЕ СГОРЕВШЕГО ЗДАНИЯ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА В СУХУМЕ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНА

Сухум. 7 октября 2024. Абхазия-Информ. Здание Центрального выставочного зала было построено в начале 20 века. На верхней части фасада художник-декоратор нарисовал панораму набережной Сухума – от красного моста до Маяка. На росписи можно увидеть море, корабли и пристань.

Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия рассказала, что работа художника пострадала из-за пожара и погоды, но не была уничтожена полностью. Специалисты смогут ее восстановить.

Реставрация здания выставочного зала продолжается. Рабочие приступают к заливке пола на первом этаже. Отмечается, что реконструкцию этажа планируется завершить к концу 2024 года. Строители практически заново возвели его внутреннюю часть.

Пожар в Центральном выставочном зале в Сухуме произошел ночью 21 января. Из четырех тысяч картин уцелели около 200. Их восстановлением также занимались российские реставраторы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 07 октября 2024 17:38

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