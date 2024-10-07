РОСПИСЬ НА ФАСАДЕ СГОРЕВШЕГО ЗДАНИЯ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА В СУХУМЕ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНА

Сухум. 7 октября 2024. Абхазия-Информ. Здание Центрального выставочного зала было построено в начале 20 века. На верхней части фасада художник-декоратор нарисовал панораму набережной Сухума – от красного моста до Маяка. На росписи можно увидеть море, корабли и пристань.

Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия рассказала, что работа художника пострадала из-за пожара и погоды, но не была уничтожена полностью. Специалисты смогут ее восстановить.