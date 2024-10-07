РОСПИСЬ НА ФАСАДЕ СГОРЕВШЕГО ЗДАНИЯ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА В СУХУМЕ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНА
Сухум. 7 октября 2024. Абхазия-Информ. Здание Центрального выставочного зала было построено в начале 20 века. На верхней части фасада художник-декоратор нарисовал панораму набережной Сухума – от красного моста до Маяка. На росписи можно увидеть море, корабли и пристань.
Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия рассказала, что работа художника пострадала из-за пожара и погоды, но не была уничтожена полностью. Специалисты смогут ее восстановить.
Реставрация здания выставочного зала продолжается. Рабочие приступают к заливке пола на первом этаже. Отмечается, что реконструкцию этажа планируется завершить к концу 2024 года. Строители практически заново возвели его внутреннюю часть.
Пожар в Центральном выставочном зале в Сухуме произошел ночью 21 января. Из четырех тысяч картин уцелели около 200. Их восстановлением также занимались российские реставраторы.
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