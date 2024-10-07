ВЛАСТИ ГРУЗИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СООБЩЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 7 октября 2024. Абхазия-Информ. Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» опровергла слухи о возможном признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе сообщил об этом на своей странице в Facebook.

Мдинарадзе заявил, что сообщения о готовности властей признать независимость этих регионов являются попыткой вмешательства в предстоящие парламентские выборы. Он подчеркнул, что вопрос признания или согласия на конфедерацию даже не рассматривается.

«Мы тоже допускали ошибки (в отношении Абхазии и Южной Осетии) и хотим, чтобы этим взаимопримирением были сделаны шаги, которые подразумевают взаимное прощение», – подчеркнул мэр столицы.

Каладзе добавил, что Грузия планирует добиться восстановления территориальной целостности не военными способами, а мирными.

Ранее власти Грузии положительно оценили слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности содействовать стабилизации отношений с Абхазией и Южной Осетией.