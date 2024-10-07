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Абхазия Информ

ВЛАСТИ ГРУЗИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СООБЩЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Понедельник, 07 октября 2024 17:39
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ВЛАСТИ ГРУЗИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СООБЩЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 7 октября 2024. Абхазия-Информ. Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» опровергла слухи о возможном признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе сообщил об этом на своей странице в Facebook.

Мдинарадзе заявил, что сообщения о готовности властей признать независимость этих регионов являются попыткой вмешательства в предстоящие парламентские выборы. Он подчеркнул, что вопрос признания или согласия на конфедерацию даже не рассматривается.

«Мы тоже допускали ошибки (в отношении Абхазии и Южной Осетии) и хотим, чтобы этим взаимопримирением были сделаны шаги, которые подразумевают взаимное прощение», – подчеркнул мэр столицы.

Каладзе добавил, что Грузия планирует добиться восстановления территориальной целостности не военными способами, а мирными.

Ранее власти Грузии положительно оценили слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности содействовать стабилизации отношений с Абхазией и Южной Осетией.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 07 октября 2024 17:40

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