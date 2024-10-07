«НАСТОЯЩИЙ УЛЬТИМАТУМ». ЧТО РОССИЯ ПОТРЕБОВАЛА ОТ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 7 октября 2024. Абхазия-Информ. В пятницу на переговоры в Москву приезжали министры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии – Сергей Шамба и Ахсар Джиоев. После того, как Россия приостановила финансирование Абхазии за непослушание, а грузинские власти заговорили об извинениях перед Южной Осетией за войну 2008 года, игнорировать слухи о судьбоносных изменениях в регионе становится все сложнее. Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев в своей колонке для RTVI попытался разобрать их без лишней конспирологии.

Бюджетное наказание

Человеческому мышлению свойственно выдергивать из происходящего лишь те факты, которые подтверждают уже сложившуюся картину мира, игнорируя все остальное. Это когнитивное искажение отлично проявляется на получившей распространение теории, что Москва готовится договориться с Тбилиси об отказе от прозападного курса в обмен на Абхазию и Южную Осетию. Ведь если Грузия – больше не враг России, а союзник в борьбе за традиционные ценности и против иностранного влияния, то почему бы не восстановить границы, изображенные на всех мировых картах, но де-факто не соответствующие действительности еще с 1992 года? Разумеется, в виде федерации или даже конфедерации – чтобы не повторять прежних ошибок.

Если очень хотеть в это поверить, то все новости будут только укреплять уверенность в приближающихся изменениях. Вот основатель партии «Грузинская мечта» (и самый влиятельный человек в Тбилиси) Бидзина Иванишвили говорит об извинениях перед «осетинскими братьями и сестрами» (абхазов, впрочем, он не упомянул) и «Нюрнбергском процессе» над бывшими властями, которые, по его словам, и развязали войну. Вот Сергей Лавров хвалит Грузию за «честную оценку прошлого» и обещает «помочь в примирении». А вот на фоне всего этого Z-cообщество формирует негативный имидж абхазов («дармоеды, живут за российский счет, а недвижимость россиянам продавать не хотят!») и позитивный – грузин («вот бы и украинцы когда-нибудь так же одумались!»).

Кто-то даже вспомнил, что в сухумском музее есть фотография Шамиля Басаева, который до того, как стать организатором терактов в России, получал боевой опыт в других конфликтах: карабахском (на стороне Азербайджана) и абхазском – и даже получил звание героя республики.

Лишение со стороны России Абхазии дотаций на зарплаты бюджетникам, о котором стало известно месяц назад стало первым примером перехода от слов к делу. Изначально об этом стало известно из оппозиционного телеграм-канала, который опубликовал протокол совещания руководства республики с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком от 19 августа.

Это был настоящий ультиматум: от Сухума потребовали не только принять ряд непопулярных законопроектов, среди которых, конечно, есть и «апартаменты» (точнее – разрешение на их строительство и продажу иностранным гражданам), но и предоставить список оппозиционеров, которые «действуют в ущерб интересам Российской Федерации».

Им, согласно документу, грозит жестокое наказание – лишение российское паспорта, притом что с абхазским же можно ездить разве что в Россию и Южную Осетию (теоретически, Абхазию признает еще Венесуэла и Никарагуа, но туда попадешь без пересадок?).

На вопросы о подлинности «протокола Козака» абхазские чиновники отвечают уклончиво, но вне зависимости от этого маленькая республика прогнулась и начала его исполнять. 26 сентября парламент тихо и буднично ратифицировал соглашение с Россией о взаимном признании арбитражных решений, а 7 октября должен начать слушания по другому документу – «Об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия». Его текст тоже утек в телеграм, где его стали называть «соглашением об уничтожении всего бизнеса Абхазии».

Если почитать претензии к российским инициативам из абхазских телеграм-каналов, можно воспринять это как настоящую наглость: «В Абхазии будет сытно, спокойно и местами даже очень классно, но вот только от республики останется одно название на карте, в остальном это будет регион Российской Федерации».

Но для крошечной республики это выглядит иначе: да, суверенитет нужно сохранять даже за счет откровенного сопротивления прогрессу. В Абхазии нет «Яндекс.Такси», и, если этот сервис там появится, местных таксистов буквально ждет разорение. А что, если в Абхазию придут крупные российские ритейлеры, который уже успешно разрушили малый бизнес в десятках небольших городов собственной страны?

Сорванный блеф

Визит в Москву сразу двух министров иностранных дел: Абхазии и Южной Осетии должен был ответить сразу на все вопросы: и о возможной интеграции этих республик в состав Грузии, и о том, сколько продлится гнев Москвы по отношению к Сухуму. В конце концов, приближается зима, и если абхазам правда придется платить за электричество по коммерческим ценам, как указано в «протоколе Козака», то государственный бюджет может просесть очень быстро.

Но однозначно Лавров высказался лишь о признании независимости двух республик, что, казалось бы, должно покончить с конспирологией.

«С российской стороны подчеркнута готовность продолжать оказывать всемерное содействие суверенным и независимым Абхазии и Южной Осетии в обеспечении их безопасности, поддержке социально-экономической сферы, расширении круга внешнеполитических партнеров. Акцентировано, что решение российского руководства от 2008 г. о признании Республики Абхазия и Республики Южная Осетия пересмотру не подлежит», – говорится в заявлении по итогам встречи, которое опубликовано на сайте МИДа.

В Сухуме, конечно, сразу поспешили это отпраздновать. Там предполагали, что тему с налаживанием российско-грузинских отношений за счет Абхазии будут подогревать хотя бы до парламентских выборов, которые пройдут 26 октября. Теперь же получается, что Москва сама забрала у дружественной ей «Грузинской мечты» один из козырей в предвыборной гонке. Власти Грузии и в июле, и в августе, и октябре утверждают одно и то же – что рейтинг правящей партии порядка 60%, а значит, переживать просто не о чем. Правда, есть и другие опросы, которые дают правящей партии куда более скромный результат: 36 и даже 32%.

Спасут ли ситуацию недавно появившиеся в Грузии плакаты с разрушенными украинскими городами, призывающими избирателя «выбрать мир», проголосовав за «Грузинскую мечту», неизвестно. Скорее всего, ближе к выборам в Тбилиси начнется уличная политика, которая и сформирует финальную картину. Пока интрига сохраняется, об этом стараются не говорить, но очевидно – если грузинская оппозиция придет к власти, стоит ожидать серьезного отката недавнего потепления. Простые люди это тоже заметят – ведь все прежние обострения между Москвой и Тбилиси приводили к разрыву авиасообщения.

Лукавая «конфедерация»

Сейчас, когда эмоции вокруг «сдачи Абхазии и Южной Осетии грузинам» улеглись, стоит уделить спокойно проанализировать, что же на самом деле Россия предложила Тбилиси. Это предложение, к слову, еще в силе, хотя грузинским властям оно мало интересно.

В том, что конспирологи поняли как «восстановление территориальной целостности» на самом деле было «примирением». На языке Сергея Лаврова это означает ничего сенсационного – Москва действительно была бы не против, если бы сблизившаяся с ней Грузия нашла новую, более цивилизованную форму сосуществования с отделившимися от нее регионами. Но это должно быть похоже на приднестровский или кипрский сценарий (общая экономика, свободное перемещение и прямое общение чиновников), а не на Карабах под азербайджанским флагом.

Особенно прозрачным это становится на фоне продолжающегося строительства пункта базирования российских военных кораблей в абхазской Очамчире. В Сухуме планы по созданию базы отрицают (или просто не хотят называть объект базой), но публикации о ней есть на сайте ведомственного телеканала Минобороны РФ «Звезда». Даже в этом официальном источнике подтверждается, что «пострадавшему» Черноморскому флоту было бы очень кстати новое место.

Для Грузии, даже под руководством «Грузинской мечты», все ровным счетом наоборот: они ставят вывод российских войск из Абхазии главным условием примирения. Мэр Тбилиси и по совместительству генсек правящей партии Каха Каладзе первым делом предложил «начать разработку плана действий по выводу этих частей и войск».

В Москве на это ответил депутат Госдумы Виктор Водолацкий: «О том, чтобы сейчас выводить российские войска из Абхазии и Грузии, речи не идет. Или запустить железную дорогу, которая пройдет через Абхазию, Грузию и далее в Армению, как один из вариантов. Мы можем ставить этот вопрос, но сегодня более важным является вопрос стратегических добрососедских отношений, которые должны быть прописаны».

Иными словами, Москва предлагает Грузии еще меньшее, чем Украине в рамках Минских соглашений.

«Донбасс должен сосуществовать с Украиной, приблизительно, как Гонконг с Китаем – один народ, две системы. Только не на пятьдесят лет, а бессрочно, – говорил в сентябре 2019 года Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры и соратник помощника президента Владислава Суркова – в период оптимизма в переговорах на фоне прихода к власти Владимира Зеленского. – Или же Украина может получить так называемый символический суверенитет над Донбассом. Что-то вроде того, как Британия над Канадой или Австралией, где английская королева номинально числится главой государства, но на деле никакой власти не имеет. Это будет хорошее решение. Смогут когда-нибудь Донбасс и Украина забыть кровь и обиды – сблизятся. Не смогут – разойдутся дальше».

Абхазия, в которой по-прежнему стоят российские войска и ходит российский рубль, но с «символическим суверенитетом» Грузии, и так практически ничем не отличается от Абхазии, которая существует сейчас. Но слово «конфедерация», которое использовали верящие в сенсационные изменения, содержит в себе еще большее лукавство. Хотя конфедерацией официально считается Швейцария, классическое понимание этого термина таково: объединение независимых государств с собственными правительствами, экономиками и армиями, иногда даже временное. Такими были Сербия и Черногория после свержения Милошевича и Объединенная арабская республика Сирии и Египта, существовавшая с 1958 по 1961 год. Современными конфедерациями можно назвать Союзное государство России и Беларуси или Евросоюз, но с некоторыми натяжками.

В Тбилиси эту логику прекрасно понимают, и видят в слове «конфедерация» отравленное яблоко – ведь Россия и Беларусь, а также все страны Евросоюза признают друг друга.

«Пусть все хорошо запомнят позицию грузинского народа и нашу: никакого признания (Абхазии) и подобные антинародные вопросы не рассматриваются! В том числе исключено и согласие на конфедерацию, что означает признание независимости оккупированных территорий», – сказал буквально на днях представитель «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

Предлагать открыто антироссийским странам путь к возвращению в нейтральный или даже дружественный лагерь – в целом понятная логика Москвы. Вот только предложить что-то существенное и по-настоящему ценное взамен получается очень редко.

https://rtvi.com/opinions/nastoyashhij-ultimatum-chto-rossiya-potrebovala-ot-abhazii-i-yuzhnoj-osetii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop