В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Сухум. 7 октября 2024. Абхазия-Информ. Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам провели рабочую встречу с представителями исполнительной власти. Во встрече участвовали президент Республики Абхазия Аслан Бжания, спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, генеральный прокурор Адгур Агрба.и др.

Встреча была посвящена обсуждению проекта Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия.

В проекте Соглашения говорится о том, что оно будет регулировать вопросы реализации российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия и определять права и обязательства сторон, меры поддержки в отношении данной категории лиц. Соглашение направлено на содействие реализации инвестиционных проектов, дальнейшее развитие экономики и улучшение благосостояния граждан.

Открывая встречу, Лаша Ашуба отметил, что сегодняшнее обсуждение – один из этапов интенсивной работы, которую ведут депутаты над проектом Соглашения.

Обращаясь к депутатам, президент Аслан Бжания сказал, что у каждого из присутствующих есть своя точка зрения по данному вопросу, и он надеется, что все позиции будут высказаны.

В ходе конструктивного диалога участники встречи подробно обсудили содержание проекта Соглашения, а также поправки, ранее представленные депутатами, и высказали свои мнения по отдельным статьям, в частности, касающиеся вопросов НДС, распределения объемов инвестиций по различным сферам экономики и др.

Депутаты Парламента выразили понимание, что не все предложенные ими поправки могут быть отражены в окончательном варианте Соглашения, но они считают, что есть принципиальные позиции, которые должны быть учтены в переговорном процессе по данному Соглашению до его подписания.