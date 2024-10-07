 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Новости Понедельник, 07 октября 2024 18:04
Оцените материал
(0 голосов)
В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Сухум. 7 октября 2024. Абхазия-Информ. Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам провели рабочую встречу с представителями исполнительной власти. Во встрече участвовали президент Республики Абхазия Аслан Бжания, спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, генеральный прокурор Адгур Агрба.и др.

Встреча была посвящена обсуждению проекта Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия.

В проекте Соглашения говорится о том, что оно будет регулировать вопросы реализации российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия и определять права и обязательства сторон, меры поддержки в отношении данной категории лиц. Соглашение направлено на содействие реализации инвестиционных проектов, дальнейшее развитие экономики и улучшение благосостояния граждан.

Открывая встречу, Лаша Ашуба отметил, что сегодняшнее обсуждение – один из этапов интенсивной работы, которую ведут депутаты над проектом Соглашения.

Обращаясь к депутатам, президент Аслан Бжания сказал, что у каждого из присутствующих есть своя точка зрения по данному вопросу, и он надеется, что все позиции будут высказаны.

В ходе конструктивного диалога участники встречи подробно обсудили содержание проекта Соглашения, а также поправки, ранее представленные депутатами, и высказали свои мнения по отдельным статьям, в частности, касающиеся вопросов НДС, распределения объемов инвестиций по различным сферам экономики и др.

Депутаты Парламента выразили понимание, что не все предложенные ими поправки могут быть отражены в окончательном варианте Соглашения, но они считают, что есть принципиальные позиции, которые должны быть учтены в переговорном процессе по данному Соглашению до его подписания.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 07 октября 2024 18:06

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « «НАСТОЯЩИЙ УЛЬТИМАТУМ». ЧТО РОССИЯ ПОТРЕБОВАЛА ОТ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.