МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО САМБО «КУБОК ПОБЕДЫ» ПРОШЕЛ В СУХУМЕ
Сухум. 8 октября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел XXI международный турнир по самбо «Кубок Победы» среди юношей и девушек, посвященный памяти воинов-интернационалистов. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из ЛНР, ДНР, Адыгеи, Краснодарского края, Камчатской области, Сочи, Санкт-Петербурга, Нового Афона, Гала, Гагры и Сухума.
Столицу представляли воспитанники секции самбо Управления по делам молодежи и спорта.
Среди спортсменов команды г. Сухум призовые места распределились следующим образом:
2 место – Амичба Эраст в весовой категории 46 кг.
3 место – Кокоскерия Сабыд (27 кг), Мадоян Грант (31 кг), Аристава Нестор (64 кг), Амичба Сандро (79 кг), Аристава Нарт (35кг).
Тренируют спортсменов Аристава Б.Р, Погосов А.Б. Адлейба И Р.
Организаторы мероприятия: Государственный комитет по делам молодежи и спорту, МУ Администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта», Федерация самбо Абхазии.
Последнее от Super User
- В ТКУАРЧАЛЕ НАЧАЛОСЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
- В РЕСПУБЛИКЕ БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СООБЩЕСТВ В АБХАЗИИ»
- В ПИЦУНДЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ
- АБХАЗСКИЙ ФУТБОЛИСТ ВЫЗВАН В ЮНОШЕСКУЮ СБОРНУЮ РОССИИ U-15
- ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИЗЕРЫ СКАЧЕК НА ГРОЗНЕНСКОМ И КРАСНОДАРСКОМ ИППОДРОМАХ