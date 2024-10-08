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Абхазия Информ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО САМБО «КУБОК ПОБЕДЫ» ПРОШЕЛ В СУХУМЕ

Новости Вторник, 08 октября 2024 19:12
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО САМБО «КУБОК ПОБЕДЫ» ПРОШЕЛ В СУХУМЕ

Сухум. 8 октября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел XXI международный турнир по самбо «Кубок Победы» среди юношей и девушек, посвященный памяти воинов-интернационалистов. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из ЛНР, ДНР, Адыгеи, Краснодарского края, Камчатской области, Сочи, Санкт-Петербурга, Нового Афона, Гала, Гагры и Сухума.

Столицу представляли воспитанники секции самбо Управления по делам молодежи и спорта.

Среди спортсменов команды г. Сухум призовые места распределились следующим образом:

2 место – Амичба Эраст в весовой категории 46 кг.

3 место – Кокоскерия Сабыд (27 кг), Мадоян Грант (31 кг), Аристава Нестор (64 кг), Амичба Сандро (79 кг), Аристава Нарт (35кг).

Тренируют спортсменов Аристава Б.Р, Погосов А.Б. Адлейба И Р.

Организаторы мероприятия: Государственный комитет по делам молодежи и спорту, МУ Администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта», Федерация самбо Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 08 октября 2024 19:17

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