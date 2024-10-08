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Абхазия Информ

ПЕДАГОГОВ И УЧЕНИКОВ ОБУЧАЮТ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Новости Вторник, 08 октября 2024 19:05
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ПЕДАГОГОВ И УЧЕНИКОВ ОБУЧАЮТ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Сухум. 8 октября 2024. Абхазия-Информ. В 2023-2024 году, при поддержке ЕС и ПРООН в рамках проекта EU4Dialogue, в Сухумском лицее-интернате и Галском гуманитарном колледже были открыты STEM-классы для обучения компьютерной грамотности как педагогов, так и учеников. За время работы проекта курсы успешно прошли 32 учителя и 44 ученика.

Директор сухумского лицея-интерната Лариса Капба отметила, что работа по обучению информационным технологиям будет продолжена и после завершения проекта, что поможет учащимся и преподавателям применять полученные навыки на практике.

В современных условиях крайне важно обладать навыками в области цифровых технологий.

Компьютерная грамотность подразумевает не только умение работать на компьютере и других устройствах, но и наличие базовых знаний основных программ и приложений, которые сегодня необходимы для учебы и работы.

Агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 08 октября 2024 19:09

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