НА ГАСТРОЛИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 8 октября 2024. Абхазия-Информ. Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. Тхапсаева приедет с гастролями в Абхазию 16 и 17 октября. На сцене Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба зрителям покажут спектакли «Король Лир» Уильяма Шекспира (постановщик Гиви Валиев) и «Овод» Этель Войнич (постановщик Эльдар Трамов).