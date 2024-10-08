НА ГАСТРОЛИ В АБХАЗИЮ
Сухум. 8 октября 2024. Абхазия-Информ. Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. Тхапсаева приедет с гастролями в Абхазию 16 и 17 октября. На сцене Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба зрителям покажут спектакли «Король Лир» Уильяма Шекспира (постановщик Гиви Валиев) и «Овод» Этель Войнич (постановщик Эльдар Трамов).
Начало спектаклей в 19:00.
Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия.
Билеты можно приобрести в кассе театра.
Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.
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