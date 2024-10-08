НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ СТАРТОВАЛ «МАНДАРИНОВЫЙ СЕЗОН»

Сухум. 8 октября 2024. Абхазия-Информ. Первые коммерческие партии цитрусовых стали ввозить в Россию из Абхазии. На сегодняшний день сотрудниками поста МАПП Адлер Краснодарской таможни проведен таможенный контроль в отношении порядка 25 тонн мандаринов. Кроме цитрусовых предприниматели начали ввозить фейхоа (более 3 тонн). Всего на сегодняшний день импортировано более 28 тонн сельхозпродукции из Республики Абхазия.

Необходимые таможенные операции в отношении скоропортящейся продукции на таможенном посту проводятся в приоритетном порядке, в максимально сжатые сроки.

В прошлом году первые поставки цитрусовых начались в первой половине октября. За весь сезон с октября 2023 г. по март 2024 г. было ввезено порядка 25 тысяч тонн мандаринов. В этом сезоне объемы поставок планируются не ниже уровня прошлого года.