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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ХАДЖАРАТА ВОУБА

Новости Вторник, 08 октября 2024 18:44
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ХАДЖАРАТА ВОУБА

Сухум. 8 октября 2024. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело в отношении Воуба Хаджарата Гуликовича. Органом предварительного расследования установлено, что 04 октября 2024 года, примерно в 08 часов 50 минут, Воуба, находясь в состоянии алкогольного опьяненияна пересечении улиц Имама Шамиля и В.Г. Ардзинба, воспрепятствовал законной деятельности  милиционера ППСМ МОБ УВД по городу Сухум лейтенанта милиции Ажиба Г.З., по осуществлению исполнения своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Центрального рынка столицы.

Хаджарат Воуба умышленно применил насилие в отношении милиционера, нанеся ему многочисленные удары в область лица и тела, в результате чего Ажиба Г.З. с телесными повреждениями был доставлен в  Республиканскую больницу.

Воуба Х.Г. задержан органом предварительного расследования, Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения его под стражу.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 08 октября 2024 18:57

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