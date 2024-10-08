ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ХАДЖАРАТА ВОУБА

Сухум. 8 октября 2024. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело в отношении Воуба Хаджарата Гуликовича. Органом предварительного расследования установлено, что 04 октября 2024 года, примерно в 08 часов 50 минут, Воуба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на пересечении улиц Имама Шамиля и В.Г. Ардзинба, воспрепятствовал законной деятельности милиционера ППСМ МОБ УВД по городу Сухум лейтенанта милиции Ажиба Г.З., по осуществлению исполнения своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Центрального рынка столицы.

Хаджарат Воуба умышленно применил насилие в отношении милиционера, нанеся ему многочисленные удары в область лица и тела, в результате чего Ажиба Г.З. с телесными повреждениями был доставлен в Республиканскую больницу.

Воуба Х.Г. задержан органом предварительного расследования, Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения его под стражу.