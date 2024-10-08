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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНЫ ДВА ФАКТА НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Новости Вторник, 08 октября 2024 18:30
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ВЫЯВЛЕНЫ ДВА ФАКТА НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 8 октября 2024. Абхазия-Информ. В отношении жителя Гулрыпшского района Пачулия Алекса Игоревича, 2000 г.р. отделом дознания столичного УВД возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства. Запрещенное вещество у данного гражданина было изъято при личном досмотре, подозреваемый хранил при себе целлофановый пакет со свертками каннабиса.

Алекс Пачулия был задержан по ул. Героев Пограничников в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по г. Сухум.

Аналогичное преступление вменяется жителю с. Пакуашь Пачулия Альберту Раминовичу 1998 г.р.

Наркотическое средство последний перевозил в автомобиле, на котором следовал в момент задержания. При осмотре салона автотранспортного средства сотрудники уголовного розыска 1-го отдела милиции столичного УВД обнаружили пачку из-под сигарет, в которой был спрятан сверток с каннабисом.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Альберта Пачулия, расследует отдел дознания УВД по г. Сухум.

На период предварительного следствия граждане отпущены под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 08 октября 2024 18:44

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