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Абхазия Информ

В РЕСПУБЛИКЕ БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СООБЩЕСТВ В АБХАЗИИ»

Новости Вторник, 08 октября 2024 19:24
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В РЕСПУБЛИКЕ БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СООБЩЕСТВ В АБХАЗИИ»

Сухум. 8 октября 2024. Абхазия-Информ. В июне 2024 года Европейская комиссия (ЕК) предоставила международной организации World Vision International (WVI), Action Against Hunger (AAH) и Датскому совету по беженцам (ДСБ) в качестве консорциума грант на реализацию инновационного проекта под названием «Создание устойчивых сообществ в Абхазии». Проект направлен на укрепление устойчивости и инклюзивности сообществ в Абхазии путем предоставления уязвимым группам и молодым людям, особенно женщинам и девочкам, возможности активно участвовать в жизни своих сообществ.

В рамках данного проекта ДСБ намерен выбрать местные ОГО для реализации трёх направлений деятельности ДСБ, а именно:

1. Повышение осведомленности детей школьного возраста, молодежи и широких слоев населения в трех юго-восточных районах Абхазии о правах лиц с ограниченными возможностями.

2. Создание резерва экспертов по физической реабилитации и наращивание их потенциала с помощью передачи местных, региональных и международных компетенций.

3. Интеграция пилотной экономической инклюзивной модели для поддержки доступа к работе для молодежи с ограниченными возможностями.

Все заинтересованные лица/организации, имеющие достаточный опыт в данном направлении, приглашаются в офис ДСБ в с. Галхуч (Ткуарчалский район) в пятницу, 11 октября, в 10:00 на информационную встречу или, пожалуйста, свяжитесь с менеджером программы ДСБ в Абхазии по эл.адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. для организации онлайн-встречи.

Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 08 октября 2024 19:28

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