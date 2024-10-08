В ТКУАРЧАЛЕ НАЧАЛОСЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Сухум. 8 октября 2024. Абхазия-Информ. В середине сентября в Ткуарчале приступили к работам по облагораживанию городских территорий. Благоустройство местности представляет собой комплекс мероприятий, которые помогают улучшить условия жизни граждан и делают город более уютным.

На улице Абжуйской, в доме №4а, уже завершены работы по бетонированию дворовой площадки, а впереди – еще восемь участков. Ремонтные работы будут также проведены по улицам Горького (д. №2), Сосналиева (д. №2), проспекту Свободы (д. №69), К. Чачхалия, ул. Нагорной, ул. Нартов и другим. Работы финансируются из республиканского бюджета – на эти нужды выделено 8,7 миллионов рублей.

Депутат Парламента Беслан Эмурхба активно содействует, прилагая усилия для решения насущных проблем жителей.

«На данном этапе у нас будут обустраиваться девять территорий, и мы отдельно занимаемся освещением, – рассказал депутат. – Бетонирование будет капитальным, ведь сюда регулярно заезжают большегрузные машины. Мы стремится к качеству и долговечности, уделяя внимание каждой детали».

Эмурхба подчеркнул, что внимание к Восточной Абхазии и её развитию – это приоритет для руководства страны.

«Хотел бы выразить огромную благодарность президенту и премьер-министру за поддержку», – сказал он.

Прораб подрядной организации Вианор Тортия, говоря о ходе работ, сообщил, что первая дорога уже забетонирована, а на остальных участках идут подготовительные работы.

«Весь процесс начинается с тщательной подготовки. Сначала мы планируем территорию, выравниваем поверхность и подсыпаем щебень нужной фракции, что необходимо для создания надежной основы. Затем укладывается арматурная сетка для дополнительной прочности, после чего происходит бетонирование», – сказал он.

По словам В. Тортия, все запланированные задачи должны быть завершены к новому году.

Жители Ткуарчала активно поддерживают инициативы местной власти.

«У нас была проблема с дорогами – они были в ямках, люди не хотели заезжать лишний раз во дворы, чтобы не испортить машины», – делится жительница Дали Харчилава. – Мы обратились к представителям власти, и теперь у нас прекрасная дорога. Спасибо руководству страны за оказанную помощь».

Обновление дворов и освещение – это только начало. В дальнейшем планируется за счет средств республиканского бюджета осветить дворы.

Администрация Ткуарчалского района также активно работает над освещением улиц, обновлением тротуаров и парков.

Президент Аслан Бжания и местные власти не оставляют без внимания нужды граждан Ткуарчала. Вместе они работают над созданием комфортных условий для жизни, чтобы молодежь не уезжала, а оставалась развивать свой родной город.

Об этом сообщает пресс-служба президента.