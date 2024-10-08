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Абхазия Информ

МИНИСТР ТУРИЗМА ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ В АБХАЗИИ ВЫСТАВКУ ПОРТРЕТОВ И ОБРАЗОВ АРМЯНСКИХ ЦАРЕЙ И ДУХОВНЫХ ЛИДЕРОВ

Новости Вторник, 08 октября 2024 19:35
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МИНИСТР ТУРИЗМА ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ В АБХАЗИИ ВЫСТАВКУ ПОРТРЕТОВ И ОБРАЗОВ АРМЯНСКИХ ЦАРЕЙ И ДУХОВНЫХ ЛИДЕРОВ

Сухум. 8 октября 2024. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба посетил в Москве открывшуюся под эгидой мецената и общественного деятеля Артура Асатряна выставку в армянском музее «Тапан». Тема экспозиции – портреты и образы армянских царей и духовных лидеров, олицетворяющих исторический путь армянского народа. Для подготовки выставки на протяжении последних 30 лет проводилась большая исследовательская работа, были подняты документы из архивов многих стран – от Ватикана до Еревана.

На основе этих сведений сегодня воссозданы портреты 50 царей и 132 Католикосов всех армян – верховных Патриархов армянской апостольской церкви. Создано 109 больших полотен, на которых изображены ключевые события армянской истории.

Министру Республики была показана основная экспозиция выставки и представлена общая концепция проекта как памятника героического прошлого армянского народа в информационном и культурном пространстве.

Теймураз Хишба поблагодарил организаторов выставки за приглашение, отметив важность таких мероприятий для сохранения для будущих поколений национальной идентичности и культуры армянского народа. Кроме того, по мнению министра, уникальность этой выставки именно в том, что историческое наследие армянских правителей передано самым лучшим образом и поэтому в наши дни оно актуально и для других народов.

«Цари и духовные правители Армении были выразителями стремления великого армянского народа к самобытной культурной, политической и экономической жизни. Наследие армянских царей и царских домов – это также пример роли личности в истории, когда и один в поле воин», – отметил Теймураз Хишба.

В своей речи он также отметил близость абхазского и армянского народов как в истории, так и в настоящее время. По словам министра, связь двух народов проверена многочисленными испытаниями и общностью разных аспектов развития народов. Это касается духовных ценностей, взаимной эмпатии и даже некоторой ментальной схожести абхазов и армян. 2 народа прошли сложный исторический путь, сохранив свою государственность и идентичность.

«Предлагаю провести данную выставку на территории нашей республики. Народы Абхазии и Армении являют собой пример близости, сотрудничества и взаимодействия, основанного на общих духовных и культурных ценностях нашим народов и стран. Для наших обществ это абсолютно очевидно. Также хочу поблагодарить организаторов мероприятия за приглашение. И мне особенно приятно что в числе инициаторов и меценатов данного мероприятия выступает мой друг и друг моей семьи на протяжении нескольких десятилетий Артур Асатрян», – заключил свою речь Теймураз Хишба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 08 октября 2024 19:38

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