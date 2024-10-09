В ТКУАРЧАЛЕ ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №5

Сухум. 9 октября 2024. Абхазия-Информ. В средней школе №5 имени Алыксы Аршба города Ткуарчал завершены работы по замене ограждения, которое было установлено более 50 лет назад и с тех пор не обновлялось. Ограждение школы служит защитой от домашнего скота, обеспечивает безопасность учащихся и придаёт учебному заведению красивый и эстетичный вид.

Дирекция школы обратилась к представителям руководства страны с просьбой обновить ограждение. В ответ на это из республиканского бюджета было выделено более 2 млн рублей на проведение ремонтных работ.

Так, по инициативе депутата Парламента Беслана Эмурхба была составлена проектно-сметная документация разработан проект и и работы начались.

«Дирекция школы обратилась ко мне с просьбой помочь им в обновлении забора, старый не меняли уже около 55 лет, он был в ужасном состоянии, – рассказал Эмурхба. – Благодарю Президента за то, что он незамедлительно отозвался на нашу просьбу, были выделены средства и работы начались».

Прораб подрядной организации Вианор Тортия рассказал о проделанной работе.

«Старое ограждение демонтировали, оно фактически рассыпалось, по всему периметру мы залили новый фундамент из армированного бетона, установили 17 металлических столбов, панельную сетку и заменили входную группу ограждения», – сказал Тортия.

Новый забор протяжённостью 240 метров был возведён с использованием современных материалов.

В школе в настоящее время обучается около 60 учеников, и её директор, Фатима Гогуа, отмечает, что обновление ограждения придаёт школе новый облик.

«От всего коллектива школы хочу поблагодарить за то, что теперь у нас такое красивое ограждение, что так быстро откликнулись на нашу просьбу», - отметила директор. По ее словам, на сегодняшний день состояние школы удовлетворительное.

«Частично 3-4 кабинета не сделаны, остальные классы отремонтированы», – сказала она.

Местный житель Зураб Джинджолия вспомнил времена, когда в школе училось столько детей, что для того, чтобы всем успеть попасть на уроки со звонком, приходилось открывать даже задние ворота.

«Многие выпускники этой школы сегодня занимают высокие должности в государственных структурах, мы благодарны за то, что школу нашу не забывают», – сказал он.

В планах – улучшение инфраструктуры вокруг учебного заведения.

«Школе ежегодно помогает руководство администрации района. В будущем мы намерены завершить оставшиеся работы либо своими силами, либо за счет средств республиканского бюджета. Также планируем уложить асфальт от школы до поселка», – поделился депутат.

В рамках развития образовательной инфраструктуры подобные работы проводятся во всех районах республики по поручению президента Аслана Бжания. Поддержка социальных проектов со стороны руководства страны остаётся важным приоритетом, особенно когда речь идёт о ремонте образовательных учреждений. Это позволяет создать комфортные условия для учащихся и педагогов, способствуя развитию образовательной среды и повышению качества обучения.

Об этом сообщает пресс-служба президента.