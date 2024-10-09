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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ БОКСЕРЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА В ГОРОДЕ НИКОЛАЕВСКЕ

Новости Среда, 09 октября 2024 16:36
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Сухум. 9 октября 2024. Абхазия-Информ. Абхазские боксеры стали победителями и призерами межрегионального турнира в городе Николаевске Волгоградской области. В турнире участвовали спортсмены Узбекистана, Кыгызстана, Казахстана, Беларуси, Армении, регионов России и Республики Абхазия.

Нестор Джанба занял первое место и завоевал кубок за лучшую тактику и техническую подготовку. Эраст Хиба занял первое место, Диана Мелконян - второе, Сандро Цвижба – третье.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 09 октября 2024 16:38

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