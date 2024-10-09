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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ИНОСТРАННЫХ ВЫПУСКНИКОВ СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

Новости Среда, 09 октября 2024 16:40
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ИНОСТРАННЫХ ВЫПУСКНИКОВ СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

Сухум. 9 октября 2024. Абхазия-Информ. С 9 по 10 октября в Казахстане пройдет масштабный форум иностранных выпускников советских и российских вузов – представителей системы образования и здравоохранения стран СНГ. Организаторами выступят Россотрудничество совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом.

Абхазию на форуме представляют Даур Кове, Саида Делба, Мадонна Кишмария, Диана Пилия и Юрий Трувалев.

В рамках форума иностранных выпускников запланирована работа круглых столов, а также мероприятия по повышению квалификации менеджеров в сфере образования и здравоохранения. Участники мероприятия смогут обменяться опытом, идеями и совместными инициативами, направленными на поддержание и развитие русского языкового, культурного и образовательного пространства.

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Главной целью мероприятия станет укрепление связей и сотрудничества между выпускниками советских и российских вузов, которые работают в сфере высшего образования и здравоохранения в странах СНГ.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 09 октября 2024 16:49

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