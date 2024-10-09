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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «МАНДАРИН»

Новости Среда, 09 октября 2024 16:56
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В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «МАНДАРИН»

Сухум. 9 октября 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии в новогодние каникулы состоится фестиваль «Мандарин», посвященный цитрусовой «визитной карточке» республики. Праздник проведут в Сухуме на нескольких локациях, включающих пляж «Марнеро», совхоз «София», этно-парк «Апсны» и гостиницу «Абхазия». Мандариновый фестиваль продлится несколько дней, с 3 по 8 января, и встретит гостей мандариновой елкой.

В программе фестиваля ярмарки и выставки, концерты и конкурсы, дегустации и мастер-классы. Также участники и гости праздника смогут поучаствовать в сборе цитрусовых и подняться в небо на воздушном шаре.

В Абхазии уже стартовали тестовые запуски воздушных шаров, их можно увидеть на одном из пляжей в абхазской столице.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 09 октября 2024 16:57

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