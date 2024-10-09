ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД ТУАПСЕ – ГАГРА ЗАВЕРШИЛ ЛЕТНИЙ СЕЗОН
Сухум. 9 октября 2024. Абхазия-Информ. По результатам летнего сезона туристический поезд «Сочи» поставил новый рекорд и перевез более 55 тысяч пассажиров. Сейчас он прекратил свою работу. Возвращение полюбившегося многим поезда произойдет на новогодних каникулах. 31 декабря он перевезет пассажиров по маршруту Туапсе – Роза Хутор, а со 2 по 7 января 2025 года будет ездить по привычному маршруту до Гагры.
В составе поезда – современные вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортного путешествия. В вагоне-ресторане представлены блюда абхазской кухни и гастрономические сувениры, рассказали в пресс-службе ФПК.
Последнее от Super User
- ДЕЛЕГАЦИЯ МИНТУРИЗМА АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В КОНГРЕССЕ ТУРОПЕРАТОРОВ
- В СУХУМЕ СОСТОЯЛСЯ АБХАЗО-РОССИЙСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ЛИНИИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
- В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «МАНДАРИН»
- В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ «ОPERA VIVA»
- ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ИНОСТРАННЫХ ВЫПУСКНИКОВ СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ ВУЗОВ