ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД ТУАПСЕ – ГАГРА ЗАВЕРШИЛ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Сухум. 9 октября 2024. Абхазия-Информ. По результатам летнего сезона туристический поезд «Сочи» поставил новый рекорд и перевез более 55 тысяч пассажиров. Сейчас он прекратил свою работу. Возвращение полюбившегося многим поезда произойдет на новогодних каникулах. 31 декабря он перевезет пассажиров по маршруту Туапсе – Роза Хутор, а со 2 по 7 января 2025 года будет ездить по привычному маршруту до Гагры.