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Абхазия Информ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД ТУАПСЕ – ГАГРА ЗАВЕРШИЛ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Новости Среда, 09 октября 2024 16:58
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД ТУАПСЕ – ГАГРА ЗАВЕРШИЛ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Сухум. 9 октября 2024. Абхазия-Информ. По результатам летнего сезона туристический поезд «Сочи» поставил новый рекорд и перевез более 55 тысяч пассажиров. Сейчас он прекратил свою работу. Возвращение полюбившегося многим поезда произойдет на новогодних каникулах. 31 декабря он перевезет пассажиров по маршруту Туапсе – Роза Хутор, а со 2 по 7 января 2025 года будет ездить по привычному маршруту до Гагры.

В составе поезда – современные вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортного путешествия. В вагоне-ресторане представлены блюда абхазской кухни и гастрономические сувениры, рассказали в пресс-службе ФПК.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 09 октября 2024 17:01

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