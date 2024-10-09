В СУХУМЕ СОСТОЯЛСЯ АБХАЗО-РОССИЙСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ЛИНИИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Сухум. 9 октября 2024. Абхазия-Информ. В Генеральной прокуратуре Абхазии состоялся абхазо-российский круглый стол на тему: «Международное сотрудничество по линии органов прокуратуры: опыт, проблемы и перспективы». Проведение указанного мероприятия предусмотрено пунктом 4 Программы сотрудничества между Генеральной прокуратурой Республики Абхазия и Генеральной прокуратурой Российской Федерации на 2023-2024 годы.

В работе круглого стола приняли участие представители управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.

Российскую делегацию представляли старший прокурор второго отдела управления экстрадиции Наталия Селиванова и прокурор отдела международного взаимодействия организационно-правового управления Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации Сергей Ефимов.

Участники мероприятия обсудили вопросы осуществления международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, практического взаимодействия в сфере выдачи лиц для уголовного преследования и исполнения приговора, организации международного розыска, а также правовой помощи по уголовным делам.

В завершение круглого стола его участники отметили актуальность и практическую значимость состоявшегося мероприятия, высказавшись за дальнейшее развитие сотрудничества и обмена опытом с зарубежными коллегами.

Проведенное мероприятие позволило коллегам обменяться опытом практической деятельности, обсудить нововведения в национальных законодательствах, обозначить перспективные формы сотрудничества между ведомствами.