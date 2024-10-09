ДЕЛЕГАЦИЯ МИНТУРИЗМА АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В КОНГРЕССЕ ТУРОПЕРАТОРОВ
Новости Среда, 09 октября 2024 17:21
Сухум. 9 октября 2024. Абхазия-Информ. Делегация Министерства туризма Абхазии во главе с министром Теймуразом Хишба принимает участие во II Международном конгрессе туроператоров «Эволюционные драйверы развития туристического рынка: разнообразие моделей и международный опыт», который проходит в городе Минск.
В конгрессе принимают участие 60 ведущих международных туроператоров из разных стран.
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