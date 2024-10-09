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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ МИНТУРИЗМА АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В КОНГРЕССЕ ТУРОПЕРАТОРОВ

Новости Среда, 09 октября 2024 17:21
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ДЕЛЕГАЦИЯ МИНТУРИЗМА АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В КОНГРЕССЕ ТУРОПЕРАТОРОВ

Сухум. 9 октября 2024. Абхазия-Информ. Делегация Министерства туризма Абхазии во главе с министром Теймуразом Хишба принимает участие во II Международном конгрессе туроператоров «Эволюционные драйверы развития туристического рынка: разнообразие моделей и международный опыт», который проходит в городе Минск.                      

В конгрессе принимают участие 60 ведущих международных туроператоров из разных стран.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 09 октября 2024 17:22

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