В МИД ПРОШЛА ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 10 октября 2024. Абхазия-Информ . Заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава провел встречу с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – сопредседателем от ООН Джихан Султаноглу, сопредседателем от ОБСЕ Виорелом Мошану, политическим советником сопредседателя от ЕС Готфридом Ханне.

С абхазской стороны во встрече приняли участие руководитель Аппарата МИД Абхазии Мартин Таркил, начальник Департамента Ближнего Востока и Африки МИД Артур Гагулия, начальник консульского департамента Лаша Авидзба, посол по особым поручениям Кан Тания.

В начале встречи Одиссей Бигвава отметил, что в Абхазии внимательно следят как за ситуацией в регионе, так и за процессами, происходящими в других регионах, в частности на Ближнем Востоке. Он также обратил внимание на сообщения о возможных поставках Западом на Украину дальнобойных ракет. Заместитель министра иностранных дел подчеркнув, что Абхазию, как союзника России, беспокоит подобное заявление, отметил, что это может только усугубить конфликт.

Ключевой темой консультаций стало обсуждение повестки предстоящего 62-го раунда Международных женевских дискуссий и актуальных вопросов региональной безопасности.

Одиссей Бигвава подчеркнул необходимость согласования и подписания документа о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией, что является ключевой задачей работы Женевских дискуссий.

Участники встречи акцентировали внимание на необходимости возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в г. Гал.

Сопредседатель от ОБСЕ Виорел Мошану подчеркнул, что у всех участников МЖД общая цель – сделать встречу в Женеве максимально продуктивной.

Сопредседатели выразили приверженность и готовность к проведению предстоящего раунда Международных женевских дискуссий.

Проведение 62-го раунда дискуссий намечено на 5-6 ноября 2024 года.