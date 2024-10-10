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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ ШАМБА ВСТРЕТИЛСЯ С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Новости Четверг, 10 октября 2024 12:53
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СЕРГЕЙ ШАМБА ВСТРЕТИЛСЯ С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 10 октября 2024. Абхазия-Информ. Состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – сопредседателем от ООН Джихан Султаноглу, сопредседателем от ОБСЕ Виорелом Мошану, политическим советником Сопредседателя от ЕС Готфридом Ханне.

В ходе встречи была отмечена важность формата МЖД, обсуждалась тема Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в г. Гал.

Сергей Шамба сказал, что Женевские дискуссии сегодня являются единственной площадкой, где «мы можем говорить о существующих проблемах на таком уровне. Одним из главных результатов этого процесса является то, что «молчат пушки, говорят дипломаты».

Министр назвал одними из важнейших вопросов повестки для абхазской стороны – невозобновление военных действий и подписание мирного соглашения между Республикой Абхазия и Грузией.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что, если Грузия принесет извинения за содеянное, то в Абхазии приветствовали бы первый такой шаг к примирению. Также Грузии необходимо отказаться от формулировок, не способствующих урегулированию отношений, в частности, о якобы «оккупированных территориях».

В ходе беседы с западными дипломатами министр подчеркнул, что политический статус Республики Абхазия не подлежит какому-либо обсуждению.

В завершение встречи Сергей Шамба выразил надежду на конструктивное сотрудничество в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 10 октября 2024 12:59

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