В УФЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ БЕЛОЙ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ КОЛОННАДУ

Сухум. 10 октября 2024. Абхазия-Информ В Уфе накануне Дня республики президент Абхазии Аслан Бжания, глава Башкортостана Радий Хабиров и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приняли участие в торжественной церемонии открытия колоннады на набережной реки Белой в районе Монумента Дружбы. В составе делегации Абхазии – вице-президент Бадра Гунба, вице-спикер Парламента Астамур Аршба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава Администрации Сухума Белан Эшба, депутат Парламента Алиса Гулария.

«Хөрмәтле Аслан Георгиевич! Ҡәҙерле дуҫтар! Хөрмәтле ҡунаҡтар! Уважаемый Аслан Георгиевич! Дорогие друзья! Уважаемые гости!

Действительно, сегодня, в преддверии Дня Республики, очень яркое событие, которое является символом большой дружбы. Это место очень важное для жителей Башкортостана, уфимцев. Отсюда, по сути, в 1574 году начиналась Уфа – наша столица.

За вашей спиной Монумент Дружбы, посвященный 400-летию добровольного вхождения башкир в состав Российской империи. Справа от вас находится обелиск, посвященный присвоению Уфе звания города трудовой доблести. Это место очень важное для нас и именно здесь мы в свое время решили построить колоннаду, которая есть и построена в 1948 году в городе Сухум. Эта колоннада является символом дружбы, символом уважения. А дружба Башкортостана и Абхазии имеет очень долгие корни.

В тяжелые 20-е годы прошлого века именно Абхазия помогала продуктами во время голода в Поволжье. А когда началась борьба Абхазии за свободу и независимость, Башкортостан первым открыл представительство в 1994 году в Абхазии. Наши жители оказывали помощь Абхазии. Мы поставляли продукты питания, горюче-смазочные материалы. Такие вещи никогда не забываются.

Сегодня мы с уважением, с волнением смотрим, как Абхазия находит свой путь развития, независимости, свободы. Мы радуемся, что Абхазия развивается, становится ярким, прекрасным краем, что есть сильный лидер, есть сильная управленческая команда, есть доверие и поддержка жителей Абхазии. И, конечно, есть уважение и протянутая рука дружбы россиян и Республики Башкортостан.

Сегодня с Абхазией сотрудничают более 60 регионов Российской Федерации. И для нас это близкий и дорогой регион. Я бы хотел, чтобы эта колоннада стала действительно символом дружбы, символом уважения. Чтобы сюда приходили люди с семьями, с детьми, смотрели и понимали нашу историю, в которой есть место великим свершениям и великим поступкам.

Уважаемый Аслан Георгиевич, примите от нас еще раз слова уважения, благодарности за Вашу дружбу, за Ваше уважение, за Ваше понимание, как важно в этом сложном мире нам быть вместе. Всех поздравляю с наступающим Днем Республики и с таким ярким, прекрасным событием», – сказал Радий Хабиров.

Президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что особенно приятно, что праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики, начинаются с открытия колоннады.

«Мы воспринимаем это как знак особых отношений между Абхазией и Башкирией. Символично, что объект, характеризующий дружбу между нашими народами, сооружен около Монумента Дружбы. Хочу выразить вам огромную признательность, уважаемый Радий Фаритович, за идею строительства в Уфе копии сухумской колоннады. Вы большой друг Абхазии, в нашей стране вы пользуетесь заслуженным авторитетом. Убежден, что архитектурное сооружение станет одним из ярких достопримечательностей Уфы, излюбленным местом отдыха горожан вашей прекрасной столицы. Поздравляю вас с Днем Республики, мира и благополучия вам», – сказал президент Абхазии.

Первый камень в основание будущей колоннады в честь дружбы Башкирии и Абхазии был заложен 11 октября 2023 года. Колоннада на набережной Белой в Уфе – точная копия сухумской, которая была построена на берегу Черного моря на набережной Махаджиров в 1948 году в стиле сталинского ампира. Но в Абхазии ее верхняя часть выполнена из бетона, в Уфе – из бетона с облицовкой натуральным камнем.

Уфимская колоннада является второй такой во всем мире. Высота сооружения из 22 колонн составляет до 12 метров, длина до 30 метров, ширина – до 6 метров. Надежность конструкции обеспечивают более 40 бурозаливных свай, уходящих в землю на десятиметровую глубину. Элементы колоннады из трех тысяч камней закреплялись вручную. По словам строителей, колоннада будет стоять веками и для нее не страшны никакие атмосферные явления.

Колоннада на набережной Белой станет речными воротами Уфы.

Об этом сообщает «Башинформ».