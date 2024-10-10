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Абхазия Информ

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА

Новости Четверг, 10 октября 2024 13:17
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ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА

Сухум. 10 октября 2024. Абхазия-Информ. 9 октября в офисе политической партии «Амцахара» состоялась встреча президента Аслана Бжания с расширенным политсоветом партии. Главным предметом обсуждения стали актуальные вопросы, связанные с общественно-политической ситуацией, а также вопросы социально-экономического развития страны. Состоялся живой, открытый разговор амцахаровцев с главой государства.

Открывая заседание политсовета, заместитель председателя партии Рамаз Джопуа рассказал о текущей партийной работе, перспективах партии, видением партийцев ситуации в стране в свете последних событий, об искусственном раскачивании ситуации вокруг важных для развития страны проектов.

Глава государства Аслан Бжания ответил на вопросы амцахаровцев, коснулся проводимой Россией специальной военной операции и активно обсуждаемых в обществе проектов.

Говоря о проекте Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия, Аслан Бжания отметил, что соглашение направлено на содействие реализации инвестиционных проектов, дальнейшее развитие экономики и улучшение благосостояния граждан.

На встрече партийцами были затронуты и другие вопросы, в том числе, по строительству апартаментов, по которым прошло живое обсуждение и высказан ряд пожеланий.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 10 октября 2024 13:18

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